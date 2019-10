IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 4 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @IL TRIANGOLO E CUPIDO@

A poche ore dalla nascita del nuovo governo, l'artista di strada Tvboy colpisce ancora. Lo street artist celebra l'accordo tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle con un nuovo murales, in Piazza Capizucchi a Roma, dal titolo “Le tre Grazie”, ispirato alla celebre opera di Raffaello, con un richiamo ironico al cupido di Botticelli.

Dopo l'ormai iconico “Amor Populi” e la “Guerra dei Social” tra Lega e Cinque Stelle, Tvboy torna a rappresentare in chiave street art le evoluzioni del panorama politico italiano.

Ne “Le Tre Grazie” Luigi Di Maio sorride al nuovo accordo con i Dem. Gli antagonisti di sempre, nel nuovo murales, diventano facce speculari di un amore estivo, nato da una freccia scoccata da sinistra.

A far da cupido, infatti, è l'ex segretario del PD Matteo Renzi, protagonista del dibattito politico interno al partito, guidato da Nicola Zingaretti. (SOLE 24ORE)

§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' unarubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.