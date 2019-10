Saint Nicolas: La prestigiosa desarpa della Valle d’Aosta

Saranno le mandrie degli alpeggi "Les Maisonettes" della famiglia di Attilio Yeuillaz, "Frà" di Donato Martinod, "Breuil" di Orlando Domaine, "Rovine" e "Maison de plan" di Bruno Brédy e gestiti da Diego Verthuy e famiglia ad animare la spettacolare desarpa che perpetua la tradizione rurale valdostana.

Un appuntamento che si ripete per l’impegno dell’Amministrazione comunale e di tutti coloro che parteciperanno all'evento ed alla sua organizzazione: gli alpeggi di Vertosan, le aziende presenti al mercatino, l'Amministrazione comunale di Avise, gli esercizi commerciali, la Pro-loco di Saint-Nicolas e tutti i volontari.

Un particolare ringraziamento il sindaco, Davide Sapinet, lo rivolge a tutto lo staff del Centre d'Etudes R.Willien ed in particolare al suo Presidente, Bruno Domaine, ed alla Direttrice, Dott.ssa Christiane Dunoyer”. Infatti è stato il Centre volle, anni fà, proporre ed organizzare l’evento congiuntamente all'Amministrazione comunale e, nonostante il difficile momento e le innumerevoli problematiche, la collaborazione è continuata sino ad oggi. Sapinet coglie l’occasione per rilanciare la necessità che il Centre possa operare in serenità.

“Speriamo – dice – che dopo gli annunci e le promesse del mese di gennaio, si arrivi, finalmente, ad una soluzione attesa ormai da anni; soluzione che ponga fine alle criticità del sito e della carenza di personale che hanno generato, ormai da anni, la chiusura del Centre ed il ridimensionamento della sua attività”.

Air de fête à Saint-Nicolas, samedi 5 octobre, à partir de 9h du matin, jusqu’à la nuit.

Eun atendèn la dezarpa… c’est le titre de l’exposition qui a animé l’été de Saint-Nicolas, réalisée par les soins du Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien » au Musée Cerlogne : « De l’inalpe à la désalpe, cent jours d’alpage a r euppé le violette nèissente et … ». L’exposition, qui était le fruit d’une collaboration entre le Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien », la commune de Saint-Nicolas et les jeunes éleveurs de l’endroit, plutôt qu’expliquer ce qu’est la dezarpa, voulait raconter le cheminement d’une réflexion autour d’une fête possible.

(nella foto Davide Sapinet)

Maintenant la fête appartient au futur proche, la saison d’alpage tourne à sa fin, la date vient d’être arrêtée après examen des herbages : ce sera le 5 octobre et les organisateurs en sont aux derniers détails pratiques pour une fête qui avant de se donner à voir sera vécue en première personne par ses protagonistes. « Ató l’esprì de ouì »voilà le mot d’ordre. Donc, la fête plutôt que le spectacle, la modernité d’une pratique ancienne, plutôt que le folklore : une manière différente de raconter l’agriculture aujourd’hui. Possibilité de voir le passage des troupeaux depuis Vedun et Vens ou de les suivre dans la descente. « Le dezarpe a Sèn-Nicolà » place bien l’accent sur les nombreux troupeaux des différents alpages qui arriveront à Fossaz, chef-lieu de Saint-Nicolas, à partir de 10h30 et occuperont les pâturages pendant que les hommes ouvriront leurs sacs à dos pour un casse-croûte en compagnie : le programme se poursuivra avec vente des produits d’alpage, moments de discussion, chansons et pour finir « souper d’alpage » au chalet Le Foyer (réservation : 0165908940).

Pour info : s’adresser à la Commune de Saint-Nicolas ou au Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien »