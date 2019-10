Donnas: La sicurezza delle scuole entra nell’agenda dell’Amministrazione

La Regione nel 2016 ha chiesto a tutti i Comuni valdostani di valutare lo stato delle strutture esistenti destinate ad uso scolastico rispetto al rischio sismico per gestire in modo adeguato e prioritario gli interventi eventualmente conseguenti alle verifiche stesse in termini di reperimento dei finanziamenti necessari per la loro realizzazione e poter di garantire la continuità didattica.

Il numero degli edifici scolastici segnalati erano 65 di proprietà comunale, di cui 5 del comune di Aosta; e 13 strutture dell’Amministrazione regionale. Tra tutti questi mancavano inspiegabilmente gli edifici scolastici di Donnas. Visto il ritardo rispetto gli altri comuni valdostani, nella seduta consiliare di ottobre 2018, il Gruppo Consiliare “Libertà e Partecipazione” chiedeva al Sindaco se il Comune era in possesso delle analisi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Donnas e se fosse a conoscenza del relativo rischio e del livello di miglioramento rispetto alle normative vigenti.

“Il sindaco – commenta il gruppo Partecipazione e Libertà - ci informò che era sua intenzione procedere alle opportune verifiche entro fine anno. A gennaio 2019, visto che le verifiche non erano ancora state effettuate, ed alla luce anche di ciò che era accaduto a Pont-Saint-Martin, anche al fine di poter intercettare i finanziamenti previsti a livello nazionale si impegnava nuovamente il Sindaco ad attivarsi sulla questione”.

(nella foto gruppo Partecipazione e Libertà: Annalisa Fantolin Fabio Marra Lea Costabloz Paola Dalle)

Ad aprile 2019 è stato assegnato l’incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica della Scuola primaria Capoluogo, della Scuola Grand-Vert, della Scuola dell’infanzia Capoluogo e della palestra/mensa. “Trascorsi quasi 6 mesi, quindi ben oltre i 90 giorni necessari all’incarico e visto che si era giunti all’inizio dell’anno scolastico – precisano i consiglieri di opposizione – abbiamo chiesto se finalmente il Comune era a conoscenza dello stato di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Donnas”.

In risposta il Sindaco ha comunicato che l’indagine diagnostica non risulta essere ancora terminata e che i dati non saranno disponibili prima della metà del mese di ottobre, assicurando però che a differenza di quanto accaduto a Pont-Saint-Martin, dai primi risultati ottenuti, non sono emersi problemi attinenti alla sicurezza statica degli edifici, ma che probabilmente, invece, risulteranno sismicamente vulnerabili e quindi occorrerà fare delle scelte.

“Per essere chiari – aggiungono gli esponenti di Partecipazione e Libertà - la differenza tra sicurezza statica e sismica: il primo termine fa riferimento ad una situazione di agibilità dell’immobile in condizioni normali, cioè in assenza di azioni sismiche; il secondo si riferisce a situazioni di evento sismico in atto e anche post-sisma”.

In passato, alcuni consiglieri, per aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi del territorio, si erano attivati istituendo una giornata dedicata alla sicurezza nelle scuole, con esercitazioni dimostrative e prove di evacuazione coinvolgendo i Vigili del fuoco volontari ed effettivi ed i volontari del soccorso. “Un’attività – sottolineano i consiglieri di opposizione - che malauguratamente, in questi 5 anni di ‘nuova’ amministrazione è finita nel dimenticatoio. Il Sindaco in risposta ci ha assicurato che ad ottobre tale iniziativa verrà riproposta”.