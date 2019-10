Il Cnosfap ha aperto le iscrizioni ai progetti: EDILIZIA PATENTINI/ABILITAZIONI GIOVANI e EDILIZIA PATENTINI/ABILITAZIONI ADULTI

Si tratta di corsi di formazione gratuiti, cofinanziati con il contributo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PO FSE 2014/2020 della R.A.V.D.A.

I corsi, rivolti ai giovani dai 18 fino ai 25 anni non compiuti e ad adulti dai 25 fino ai 67 anni non compiuti, disoccupati o in cerca di prima occupazione, domiciliati o residenti in Valle d’Aosta, prevedono il rilascio delle/dei seguenti abilitazioni/patentini:

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO – 120 h

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI E PALE CARICATRICI FRONTALI – 160 h

Le iscrizioni presso il Cnosfap sono aperte dal 7 ottobre 2019.