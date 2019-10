Decathlon assume 120 diplomati e studenti

I candidati saranno inseriti presso gli oltre 90 negozi in tutta Italia, nei settori: retail, logistica, produzione e finance. Decathlon, azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, in vista delle future opportunità di inserimento ricerca 120 figure tra le quali Assistenti alla vendita, che dovranno accogliere e ascoltare i clienti e accompagnarli nell’acquisto desiderato, prendere in autonomia decisioni riguardanti la gestione del proprio reparto; Tecnici di Laboratorio, che dovranno soddisfare i propri clienti proponendo prodotti e servizi ed essere ambasciatori dei prodotti a marchio Decathlon; Sport Leader, che dovranno occuparsi del proprio sport di competenza (sci, ciclismo, escursionismo, tennis, nuoto, fitness, etc.) prendendo decisioni che vanno dalla gestione dello stock e degli spazi commerciali fino alla creazione di una vera politica commerciale e di un network, per andare incontro ai bisogni dei clienti etc.I candidati, diplomati o anche studenti, saranno inseriti presso gli oltre 90 negozi presenti su tutto il territorio nazionale, nei diversi settori dell’azienda: retail, logistica, produzione e finance.

Decathlon, nata in Francia nel 1976, è diventato il più grande network di negozi per la distribuzione di articoli per lo sport ed è presente, oltre che in Italia, anche in 19 paesi nel mondo con 700 punti vendita per un totale di 70 mila collaboratori i quali ... continua a leggere