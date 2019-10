PAPA: Nessuno è escluso dalla missione della Chiesa

«Nessuno è escluso dalla missione della Chiesa». Lo ha ribadito Papa Francesco all’omelia dei vespri celebrati nella basilica Vaticana martedì pomeriggio, 1° ottobre, memoria liturgica di santa Teresa di Gesù Bambino, in occasione dell’apertura del Mese missionario straordinario. Un tempo di riflessione e di azione — indetto in occasione del centenario della Maximum illud di Benedetto XV (30 novembre 1919) — che, nelle intenzioni del Pontefice, «vuole essere una scossa per provocarci a diventare attivi nel bene: non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari».

E «si diventa missionari — ha spiegato il Papa — vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù». Dunque «è la vita che parla». Per questo «chi sta con Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è donarla».

Invece, ha puntualizzato, «vivere di omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della missione».Si pecca di omissione, ha incalzato Francesco, quando ci si chiude «in un triste vittimismo», quando si cede «alla rassegnazione», quando ci si lamenta continuamente, quando si diventa «schiavi delle paure che immobilizzano».

E si pecca contro la missione, ha aggiunto, «quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati».Dio ama invece «chi dona con gioia». Ama «una Chiesa in uscita, missionaria», che «non cerca oasi protette per stare tranquilla» ma «desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo». In proposito il Papa ha indicato tre figure di santità a cui guardare in questo mese: Teresa di Gesù Bambino, che «fece della preghiera il combustibile dell’azione missionaria»; Francesco Saverio, «uno dei grandi missionari della Chiesa»; Pauline Jaricot, «un’operaia che sostenne le missioni col suo lavoro quotidiano».

La loro testimonianza ci dimostra, ha ammonito il Pontefice in conclusione, che «se noi abbiamo in mente di fare la missione con organizzazioni imprenditoriali, con piani di lavoro, non va», perché il vero «protagonista della missione è lo Spirito Santo».