Domani venerdì 4 ottobre saint Francois D’Assise

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 30 settembre - venerdì 4 ottobre

Pellegrinaggio diocesano in Puglia "Sui passi di San Pio da Pietrelcina"

Domenica 6 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa e Mandato catechistico

Lunedì 7 ottobre

Seminario Maggiore - ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Martedì 8 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

Chiesa antica di St Martin de Corléans - 15.30

S. Messa per 20° anno del Gruppo "Cristo vivo"

Vescovado - ore 17.30

Udienze

Mercoledì 9 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

Venerdì 11 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze

sabato 12 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 17° Anniversario di Fondazione

Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre - ore 18.00

Sante Cresime

Domenica 13 ottobre

Chiesa parrocchiale di Breuil/Cervinia - ore 11.15

S. Cresime

Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell'età comunale. Figlio di un mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire solo il Signore. Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal papa Innocenzo III l'approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228. Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari d’Italia il 18 giugno 1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi” sono venerati nella Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore.