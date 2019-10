Gressan per tre giorni capitale della cultura, delle tradizioni e delle eccellenze valdostane

Gressan sarà sede della premiazione del concorso regionale del “Pan Ner”. Questo importante evento si inserisce nel contesto della ormai tradizionale “fita di Pomme”, che, come ogni anno, attira migliaia di persone che arrivano per poter apprezzare le bellezze e nel contempo gustare le prelibate ‘pommes’ da degustare tra un’iniziatica culturale e l’altra.

Dal 4 al 6 ottobre Gressan sarà animata dal suo borgo fino al villaggio di Moline da una grande festa che metterà insieme la promozione di prodotti agroalimentari dalla terra alla tavola, dalle qualità di mele e farine alla loro storia, produzione e trasformazione, ma soprattutto sarà un grande evento che vedrà il nostro paese unito e protagonista di molti eventi: esposizioni, laboratori, teatro, conferenze, degustazioni e mercatini per dirne alcuni.

“Penso – dice con orgoglio il sindaco Michel Martinet – che miglior contesto per unire tanti eventi non possa esistere, infatti Gressan riesce ad essere contestualmente luogo ricco di storia dove si possono ritrovare prestigiosi monumenti, il forno de la Grand Place e il museo etnografico Maison Gargantua, e paese attento alla cultura e alle tradizioni, grazie alla riscoperta di antiche ricette quali la Tourta de Saint-Grat e all’organizzazione della désarpa”.

Dal 4 al 6 ottobre chi sceglie di trascorre il tempo libero a Gressan potrà godere di iniziative uniche in uno spazio contenuto. L’Amministrazione regionale, la Pro Loco, le associazioni di volontariato, i ristoratori, i commercianti e tanti gressaens hanno unito le forze e per “ tre giorni – ribadisce Martinet - sarà al centro di una grande manifestazione che sicuramente potrà promuovere al meglio il nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tante peculiarità lasciando nei visitatori il ricordo di un posto magnifico abitato da gente cordiale che senza indugio si mette al lavoro per la propria comunità”.

A sottolineare l’importante sinergia è anche Remo Mion, presidente della Proloco, capofila del comitato organizzatore.

“Abbiamo fatto squadra – spiega Mion - per proporre alcune novità come lo show coking, l’apericena, la preparazione delle ricette proposte dai food blogger, la passeggiata tra i monumenti di Gressan o la visita della centrale laitière che speriamo possano stimolare i turisti e le persone che vengono a trovarci tutti gli anni”.