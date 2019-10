Marcello Masi in viaggio televisivo tra le specialità valdostane

Non solo Rocco Schiavone porta la nostra regione ‘à la une’ della programmazione televisiva Rai. La Valle d’Aosta e la sua enogastronomia saranno protagoniste della puntata del programma In viaggio con Marcello in onda domenica 6 ottobre, alle 11.15, su Rai2.

Il programma condotto da Marcello Masi, già in Valle d’Aosta per le puntate di Linea Verde, è incentrato sul cibo e su come è cambiato nel tempo il modo di consumare e vedere il cibo, esplorando l’alimentazione caratteristica di una regione italiana. Con lo chef Andrea Massazza Gal (Ristorante Il Balivo di Champoluc-Ayas), i protagonisti potranno assaggiare alcune specialità tra le più apprezzate dell’enogastronomia valdostana.

Tra i piatti proposti, infatti, ci saranno la fonduta, la Seupa à la Vapelenenste, gli gnocchi alla bava, la carbonada con polenta e la costoletta alla valdostana.

“Abbiamo collaborato alla puntata fornendo il supporto possibile per favorire al meglio le riprese – sottolinea l’assessore Laurent Viérin – . Trasmissioni di questo tipo permettono di veicolare l’immagine della Valle d’Aosta in maniera diretta ed efficace attraverso le sue specialità culinarie, oltre a garantire un’ottima visibilità verso un pubblico eterogeneo e amante della buona e sana cucina.”