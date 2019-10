Saint-Pierre: Premio Leopoldo Perrod al merito scolastico

Anche per il 2019 l'Amministrazione comunale di Saint-Pierre ha istituito il “Premio Leopoldo Perrod” per il merito scolastico destinato al diplomato residente a Saint-Pierre che riporti la votazione più alta, al laureato per la miglior tesi di laurea e al dottore per la miglior tesi di dottorato.

I lavori, come spiega Alessandro Fontanelle, Assessore Istruzione Cultura e Sport, "devono portare contributi originali e qualificati alla conoscenza di Saint-Pierre e abbiano come oggetto fatti, personaggi, situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche e storiche riguardanti il comune medesimo".

Per i diplomati è necessario essere residenti, al momento del conseguimento del diploma di maturità, nel Comune di Saint-Pierre ed aver conseguito una votazione pari o maggiore a 95.

Per i laureati e i dottori è necessario aver conseguito, in un qualsiasi Ateneo italiano o europeo, la laurea triennale, magistrale o il dottorato nei due anni accademici precedenti la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il premio, dell’ammontare complessivo di euro 1.200,00, venga così suddiviso tra le diverse categorie:

- diploma di maturità: euro 200,00

- laurea triennale: euro 250,00

- laurea magistrale: euro 350,00

- dottorato: euro 400,00

Per partecipare c'è tempo fino al 31 ottobre, la modulistica è disponibile QUI