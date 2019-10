Neo genitori lamentano menu Beauregard non adeguato a chi ha una vita da nutrire

Abbiamo avuto la grande gioia, alcuni giorni fa, di diventare genitori. Mamma e bimbo stanno bene e, nei tre giorni canonici di ricovero, abbiamo potuto apprezzare tutte le qualità della maternità aostana. Soprattutto la grande umanità e disponibilità di tutto il personale. Ci siamo sentiti coccolati ed amati: accompagnati in questo percorso, per noi nuovo, e rassicurati ogni volta che abbiamo avuto ansie o preoccupazioni. A tutto il personale va quindi il nostro grazie più sincero.

Inoltre, da un punto di vista nutrizionale, i menu proposti sono assolutamente inadatti per donne che hanno affrontato un parto e hanno bisogno di recuperare energie e forze. Platessa decongelata e patate semibollite possono andar bene a chi ha subito un'operazione al fegato, non a chi ha una nuova vita da nutrire.

Tuttavia, siamo costretti a rilevare una nota negativa: il cibo del reparto è disgustoso, imbustato in improbabili contenitori usa e getta (alla faccia della lotta al cambiamento climatico). La qualità dei prodotti è decisamente bassa, spesso precotti, mal cucinati e in alcuni casi immangiabili.

In soccorso alle madri, fortunatamente, arrivano parenti e amici, in stile Re Magi a portare doni ai nuovi nati. Non oro, incenso e mirra, ma abbondanti provviste alimenari.