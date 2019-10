Corte Conti indaga su nomina presidente Ivat

Il procuratore regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta, Massimiliano Atelli, ha aperto un fascicolo su un presunto danno erariale riguardante un possibile conflitto di interessi del presidente dell'Ivat, Ermanno Bonomi esponente di Stella alpina dal 2015 vice sindaco Assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive del Comune di Saint Pierre.

Stamane la guardia di finanza ha acquisito documentazione in Regione.

L’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition è un ente della Regione che ha il mandato di valorizzare l’artigianato valdostano, frutto di un savoir-faire secolare portatore di conoscenze materiali e immateriali, conservando la vivacità e l’unicità che lo caratterizzano. La sua missione è perpetuare una tradizione, una storia di uomini che hanno fatto del rispetto del proprio territorio e della valorizzazione dei suoi prodotti una professione.

Il fascicolo è stato aperto dopo la notizia di una interpellanza in Consiglio Valle del Movimento 5 stelle del 6 febbraio scorso. Bonomi è "consigliere di amministrazione nella società cooperativa Derby Legno, iscritta in quanto tale nel registro dei produttori, senza poteri di amministrazione", aveva risposto al M5s l'assessore Renzo Testolin.

Secondo Luigi Vesan "in questo momento ci troviamo a usare soldi pubblici per valorizzare non l'artigianato valdostano di tradizione, ma la produzione artigianale di un privato. Il presidente dell'Ivat, a fronte di proposte per una diversa valorizzazione dei prodotti, ha fatto sentire la sua voce e ha fatto approvare disposizioni a lui economicamente vantaggiose". (ANSA).