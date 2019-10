Il Consiglio regionale aderisce alla Campagna Nastro Rosa della LILT

«Oggi - ha informato la Presidente Emily Rini - sono stati distribuiti il Nastro Rosa e il materiale informativo della LILT alle Consigliere e ai Consiglieri: li ringrazio per aver aderito a questa iniziativa volta a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Ringraziamo la LILT per il suo continuo impegno e per la sua opera di educazione contro le cause che possono provocare questa malattia. È importante che noi, in quanto rappresentanti delle istituzioni, indossiamo questo simbolo in segno di vicinanza e di sensibilizzazione.»

L'Assessore alla sanità e politiche sociali, Mauro Baccega, ha sottolineato che «il Nastro Rosa è il simbolo della campagna di prevenzione. L'attività che svolge la LILT è fondamentale: tanta attività di prevenzione e di promozione di buoni e sani stili di vita, tanto sostegno e attenzione ai malati e alle loro famiglie. Una straordinaria azione di volontariato che ha contribuito a diminuire da quest'anno, per la prima volta in Valle d'Aosta e in Italia, le diagnosi di cancro. Alla LILT va il riconoscimento di tutto il Consiglio regionale e di tutta la collettività valdostana.»