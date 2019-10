CREA IL TUO LAVORO, CREA LA TUA IMPRESA !

Confcommercio VDA in collaborazione con la Fondazione Bancaria CRT, la Cooperativa Elabora, la Federazione servizi formativi, con il supporto di Sponsor locali hanno attivato per gli anni 2019 e 2020 un’ attività di accompagnamento e rafforzamento per le imprese che si sono costituite nei due anni precedenti e per le persone che intendono avviare un’ attività

Fare impresa in un momento di particolare difficoltà economica e di disaffezione verso la creazione di nuove attività, significa raccordarsi con persone che hanno uno spirito di iniziativa, un' idea imprenditoriale, la voglia di mettersi in gioco, un credo nella prospettiva della propria comunità, la voglia di creare economia e posti di lavoro. Pertanto questa intraprendenza necessita di sostegno atto a creare le migliori condizioni di successo dei neoimprenditori. CREA IMPRESA intende accompagnare e sostenere l'attività delle imprese nel momento della loro maggiore debolezza, rinforzando le competenze conoscitive e gestionali dei neo-imprenditori, favorendo fasi di formazione sulle specifiche necessità individuate e garantendo fasi di consulenza /formazione, tramite professionisti, che opereranno insieme all'imprenditore sulle fasi di debolezza aziendale. I percorsi e le metodologie individuate sono procedure già collaudate nel tempo, hanno da un lato favorito l'avvio e il consolidamento delle imprese e dell'altro ridotto fortemente le mortalità delle imprese.