In sciopero giornalisti d La Stampa, comunicato giornalisti valdostani

L'Asva, Associazione Stampa Valdostana, esprime la sua solidarietà verso i colleghi de La Stampa e la loro decisione di proclamare due giorni di sciopero per protestare contro indisponibilità dell'azienda a rispettare l'accordo sindacale sul reintegro degli organici del corpo redazionale, già ridotto ai minimi termini secondo il Comitato di Redazione.

La Stampa, storica testata nazionale che da tempo racconta il territorio del Nord Ovest grazie al lavoro delle redazioni provinciali, è anche l'unico quotidiano nazionale ad avere una redazione in Valle d'Aosta. L'Asva segue con preoccupazione questo momento di tensione che si inserisce in una fase già difficile per il settore editoriale e in particolare per la carta stampata, a livello nazionale ma anche locale, ed è al fianco dei colleghi in sciopero.