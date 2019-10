Nella notte un lenzuolo di neve coprirà il ghiacciao Plapincieux

Nella giornata odierna i due sistemi di monitoraggio (fotografico e radar) sono allineati e pienamente funzionanti.

Nelle ultime 24 ore il movimento dei settori B e C risulta costante in termini di velocità rispetto ai dati registrati nelle giornate precedenti nonostante il calo di temperatura registrato nella scorsa notte. La stazione meteo regionale di Ferrachet ha registrato valori dagli zero di ieri mattina ai -3 gradi stanotte, sino ai 05 gradi delle ore 12.00. Stanotte sono annunciate deboli nevicate a partire dai 2100 m. Sabato zero termico in risalita dai 2400 m sin verso 3200 m.

I dati osservati nel settore A registrano una nuova accelerazione, raggiungendo valori massimi di velocità di 100 cm/giorno.

Per il settore B, da 250.000 m3 stimati, si mantiene costante la velocità. Relativamente ai crolli delle ultime 24 ore non si segnalano volumi significativi.

From today onwards, the 2 monitoring systems (photographic and radar) are aligned, calibrated and fully working and the “numbers” provided in the bulletin represent the analysis from the different “points of view”. The icon that indicates the variation in terms of acceleration of the velocity remains, at first view, the main information to understand the evolution of the phenomenon.

The data from the last 24 hours shows an acceleration from sector A, a constant movement in sector B (the 250.000 mc mass) and C.

Regarding the collapses registered, no significant events have to be reported.