Aosta: In funzione due asili nidi di quartiere, Quartiere Dora e Quartiere Cogne

"Siamo soddisfatti di essere riusciti a ripristinare il presidio territoriale nei servizi alla prima infanzia che era venuto meno con la chiusura delle due strutture private nei quartieri". Luca Girasole, assessore ai servizi sociali di Aosta, commenta l'avvio - dal primo ottobre - due presidi di quartiere nell’ambito dei servizi alla prima infanzia in co-progettazione.I presidi sono ubicati nelle sedi de “La Farfavola” in via Pollio Salimbeni nel quartiere Cogne (16 posti) e “L’Ape Luna”, in Via Valli Valdostane, nel quartiere Dora (16 posti).

Nell’ambito degli interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi alla prima infanzia del Comune di Aosta co-progettati e gestiti in partnership con la cooperativa sociale “la Sorgente”, a partire dal 1° ottobre verranno attivati due “presidi di quartiere” destinati alla prima infanzia, dai sei mesi ai tre anni di età.

"Punto di forza della proposta, costruita sulle esigenze delle famiglie sarà la capacità di coniugare la completezza dell’offerta del servizio di asilo nido con l’estrema flessibilità tipica dei servizi di “garderie”, sottolinea ancora Girasole.

I bambini saranno accolti e assistiti da personale qualificato e formato dipendente della cooperativa. Il servizio avrà la durata di un anno, fino al 30 settembre 2020, prorogabile per ulteriori 365 giorni".