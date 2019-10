L'OPINIONE DI UN LETTORE: La libertà di opinione è insindacabile

Gentile Direttore, ho il suo Chez Nous di sabato dal titolo Assolto. Mi ha sorpreso apprendere che è stato deferito alla Commissione Disciplinare. Sono rimasto esterrefatto; la lettera a Marco Sorbara non mi è piaciuta per ragioni varie ma mai avrei immaginato che ci fosse qualcuno che pensasse al deferimento. Per questo le manifesto tutta la mia solidarietà per alcune ragioni.

A mio parere è stato messo in discussione il diritto sancito dall’articolo 21 della Costituzione: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Dunque, piacia o no, lei ha esercitato un suo diritto costituzionale. Sempre a mio parere è stato messo in discussione il diritto dei cittadini, e quindi anche dei giornalisti, di esprimere liberamente le opinioni. Infine il suo deferimento potrebbe fare intendere che i giornalisti non sono liberi di esprimere le proprie convinzioni che contribuiscono al confronto di idee e di pensieri.

Leggo che le hanno contestato alcuni passaggi dell’articolo frutto, a mio avviso, di soggettive interpretazioni. Come dire che una persona viene sottoposta a processo perché ferma nei pressi di una banca e per questo potrebbe essere un rapinatore. Scusi la banalità.

Non ho condiviso il suo articolo, ma devo riconoscerle il coraggio che dimostra nel sostenere le sue idee ed esprimere le sue opinioni. Lo fa con il cuore e con serenità d’animo. Per quanto possa valere ci tenevo a manifestarle solidarietà. Buon lavoro.

Gentile Lettore, la ringrazio per la solidarietà soprattutto perché non ha condiviso il mio articolo. Forse troppo spesso ci si dimentica che la libertà di opinione di ognuno di noi è la libertà di tutti. Altra cosa l'offesa e la denigrazione gratuita. Pi.mi.