Giornata mondiale della salute mentale: disturbi del comportamento alimentare. conoscere per prevenire

L’iniziativa, che si svolgerà giovedì 10 ottobre nella sala Maria Ida Viglino di Aosta (Piazza Deffeyes 1, Palazzo regionale) vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori e sarà aperta alla popolazione (con ingresso libero e fino all’esaurimento dei posti disponibili).

“In un’epoca nella quale il disagio giovanile si esprime sempre più spesso attraverso il linguaggio del corpo – spiegano i promotori dell’iniziativa – diventa fondamentale riconoscerne i segnali, comprenderne il significato ed agire tempestivamente. L’obiettivo dell’incontro è di creare un’occasione di confronto tra adolescenti, genitori, insegnanti ed esperti nel settore”.

I lavori avranno inizio alle ore 10:30 con l’introduzione della dottoressa Anna Maria Beoni (nella foto), Direttore del Dipartimento di Salute mentale - S.C. Psichiatria.

Seguiranno gli interventi del dottor Andrea Perruquet, psicologo e psicoterapeuta della Sc Pediatria e Centro DCA (“L’immagine corporea ai tempi del web. Cinque semplici strategie per non esserne schiavi”), del dottor Francesco Macrì, dietista della Ssd Dietologia e Nutrizione clinica (“Corretta alimentazione e sani stili di vita come strumento di prevenzione del DCA”) e della dottoressa Lorella Champretavy, psicoterapeuta coordinatore del Centro DCA (“Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare: modalità di accesso e mission”). Il termine della conferenza è previsto per le ore 13:30.

L’iniziativa si pone nel quadro delle iniziative promosse da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, alla sesta edizione dell’(H)-Open day sui disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale 2019.