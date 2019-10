I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Il Corriere della Sera - I ticket in base al reddito, detrazioni azzerate oltre i 300 mila euro. Vertici segreti tra Usa e 007, sui dazi si tratta con Pompeo

La Stampa – Sotto i 26 mila euro in busta paga da luglio duecento euro in più. Conte confessa a Pompeo: per il G5 cinese non dormo la notte

La Repubblica - Daspo ai commercialisti e carcere ai prestanome per trovare 7 miliardi. Sanità, il ticket si pagherà in base al reddito

Il Sole 24Ore – Italexit, perchè con più deficit per il 2020 l'ipotesi è crollata al 4,7 per cento. Sanità, addio al superticket

Il Fatto Quotidiano - Flessibilità, il Governo chiede 12,6 miliardi all'Europa. Il Conte 1 ne domandò e ottenne 3,2; record Renzi con 14.

La Gazzetta dello Sport - Champions, Juve, atto di forza. Barça-Inter, la sfida di Conte

Gazzettamatin.it - Migranti, è andato deserto il bando per l'accoglienza

Aostasera.it - Lettere di patronage, il gup: le banche non le consideravano garanzie

Aostaoggi.it - Salute, Valle d'Aosta è la peggiore in Italia



Aostanews24.it - Forte di Bard, il fascicolo sull'evasione Iva verso l'archiviazione

BobineTV - M5S contro il consumo di carne, Arev a favore della carne locale