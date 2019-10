IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 2 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @LA REPUBBLICA DEL TORTELLINO@

La diatriba del giorno è incentrata sui tortellini al pollo che saranno messi in produzione a Bologna. Le cucine regionali tradizionali hanno ormai adottato varianti vegane, vegetariane e per tutti i più svariati gusti, senza che nessuno si sia sentito offeso.

Questa notizia ha però assunto una connotazione polemico-razzista da apriti cielo! Non è che un ulteriore adeguamento ad esigenze diverse, perché quelli si e questo no?

La risposta ce la danno gli chef o i politici? (pare)

