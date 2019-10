La storia dei Pink Floyd va in scena sabato e domenica allo Splendor

Cinquantuno anni fa, era il 18 aprile 1968, i Pink Floyd tennero il loro primo concerto in Italia; oggi la band inglese non esiste più ma la sua musica è entrata con pieno diritto nella storia del rock. Una storia che lo spettacolo ‘Pink Floyd history live, Heart of Sound Tour’ ripercorre ed il pubblico valdostano potrà vedere al Teatro Splendor sabato 5 e domenica 6 ottobre.

E’ uno spettacolo che ricrea l'universo, il suono e l'atmosfera di 50 anni dei capolavori dei Pink Floyd. Per il debutto di un tour europeo, che toccherà città come Basilea, Lubjana Ginevra, Varsavia, è stata scelta Aosta. Lo spettacolo (non è il concerto di una cover band) è incentrato sulla raccolta di successi dei Pink Floyd, riprodotti fedelmente sul palco. La potente musica della rock band britannica è ulteriormente esaltata da giochi di luci, video originali e grandi effetti visivi. La scena ricrea nei minimi dettagli l'esperienza intensa e accattivante di Pink Floyd.

Lo show antologico ripercorre come un'opera completa la carriera dei Pink Floyd, dal sound psichedelico degli esordi alle sonorità degli anni Ottanta e Novanta. Un’immersione completa nella ‘Pink Floyd Experience’ a cura di un affiatato gruppo di artisti italiani (Saverio Guerrini, Felicity Lucchesi, Massimiliano Salani, Giacomo Dell’Immagine, Emanuele Michetti, Luca Santangeli e Alessandro Matteucci che, attraverso questo viaggio musicale fatto di ambienti, colori e atmosfere, presentano il mondo sonoro dei Pink Floyd, la loro evoluzione di stile, anche visuale, dai primi concerti a Londra fino agli ultimi, mastodontici show esportati in tutto il mondo.

I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili su Webtic.it e da sabato alle 19 al botteghino del Teatro. L’organizzazione è di Fumasoli Audio & Lights Rental, service di tutto il tour europeo.