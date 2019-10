Presto decollerà il soccorso notturno con eleicottero

Un passo fondamentale per garantier più tempestività ed efficienza nei socorsi notturni. Antonio Fosson, presidente della REgione, definisce l’attivazione progressiva del volo notturno".

"Sarà possibile - sottolinea Fosson - soccorrere gli alpinisti o gli escursionisti colti da malore o infortunati anche nel corso della notte.Il nostro sistema di soccorso si conferma un fiore all’occhiello nel contesto nazionale: in un territorio difficile come quello della nostra regione, è importante fare tutto il possibile per garantire i soccorsi".