L’associazione Mirabilia gestirà la Collegiata dei Santi Pietro e Orso, ingresso a pagamento

Custodire e valorizzare il patrimonio artistico-culturale della Collegiata dei Santi Pietro e Orso; questo l’obiettivo dell’accordo stabilito tra il Priorato e l’associazione culturale Mirabilia che è stato presentato martedì 1° ottobre da don Aldo Armellin, priore della Collegiata, e da Ronni Borbey, presidente dell’associazione Mirabilia.

“Un tempo – ha spiegato don Armellin – era la Regione a farsi carico della custodia del chiostro, della cappella di Giorgio di Challant e degli affreschi nel sottotetto della chiesa. In tempi di ‘spending review’ l’Amministrazione regionale ha lasciato questo incarico ed i beni erano restati senza custodia.” L’associazione Mirabilia colerà questo vuoto. La nuova gestione, avviata in forma sperimentale per un anno, inizierà lunedì 14 ottobre e prevede che le visite diventino a pagamento.

“Sarà possibile accedere a chiostro, cappella e affreschi con una guida – ha annunciato Borbey – e questo comporterà una fruizione più consapevole dei beni e, quindi, una loro valorizzazione.” Le tariffe vanno dai 2 ai 5 ed ai sette euro a seconda che riguardino il solo chiostro, chiostro e cappella o questi due e gli affreschi.

L’associazione Mirabilia progetterà anche una serie di eventi che partiranno dal mese di novembre e mireranno a catturare non solo i turisti ma anche i residenti. Presto Mirabilia allestirà un suo sito web, per il momento esistono un profilo facebook ed instagram oltre alla mail mirabibliaosta@gmail.com.