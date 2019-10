Si celebra alle ore 14,30 di mercoledì 2 ottobre, nella Cappella La Casa di Riposo Refuge Père Laurent il funerale di Lino Pilon, storico indimenticabile commerciante di Aosta. Per tanti anni ha gestito il negozio di elettrodomestici in via Aubert che ora è retto dal nipote Stefano.

Pilon era noto nel mondo boccistico valdostano per la passione che aveva per le bocce. Con la sua morte Aosta perde un altro pezzo della sua storia ed un uomo che ha contribuito allo sviluppo della comunità.