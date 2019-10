Aosta: Via Losanna la periferia dimenticata della Giunta Centoz (FOTO GALLERIA)

Quello diceva: Una domanda sorge spontanea. E la domanda è questa: il verde e le proprietà private il sindaco, la vice sindaca e l’assessore all’arredo urbano di Aosta sono abbandonate come tante zone della città, sporte, rotte, senza manutenzione, con erbacce e terra polverosa al posto delle aree verdi? Se invece le loro proprietà ed il loro verde sono curati, come dovrebbero essere curati quelli pubblici, allora significa che non si sentono aostani e hanno perso il valore dell'appartenenza.

Nei giorni scorsi Aostacronaca, tra il serio ed il faceto ha dato conto di una panchina artigianale posizionata da una decina di anni in via Losanna. Una panchina costruita da un commerciante utilizzando tavolacci da cantiere (clicca qui per leggere l’articolo).

Era una panchina che assolveva più che dignitosamente il suo compito; era apprezzata da commercianti, residenti e turisti. C’è da dire che via Losanna, nonostante disti una decina di metri dal Palazzo della Regione e meno di 200 dall’Hotel de la Ville, dove risiedono i citati Centoz, Marcoz e Paron, sembra una periferia di terza cintura per la mancanza di arredo urbano, cura del verde e attenzione alle attività commerciali.

Per tornare alla panchina: dopo pochi giorni la pubblicazione dell’articoletto l'assessora al turismo e vice sidaco, Antonella Marcoz, e l’assessore all’arredo urbano, Andrea Paron, con il benestare del sindaco che su quell’articolo si sbizzarrì su fb, mandarono i vigili a farla rimuovere, ma non è stata sostituita. Eppure di poltrone utilizzate inutilmente all’Hotel de la Ville non mancano. Ed in magazzino di panchine da restaurare ve ne sono a iosa ed i commercianti della via sono pronti a farlo in proprio.

Ma ciò che peggio è che la panchina è stata tolta ma le fiorire senza fiori e con le piante secche sono rimaste al loro posto a deturpare la via. Tanti che un commerciante, Franco Napoli, ha scritto sul suo profilo: “Via Losanna grazie agli ultimi Provvisori Comunali Interventi é diventata via Vasanna ... la via dei tristi e spogli vasi.

Un luogo brutto, indegno a pochi passi da un distratto palazzo regionale.

Se il nostro Sindaco ha ritrovato il buongusto e vuole togliere la storica utile panchina creata da Edy si porti via anche quei ridicoli vasi semivuoti.

In cambio dia a cittadini – commercianti – abitanti e ai pochi turisti che vivono la zona l’arredo urbano promesso non so più in che anno. Riqualifichi la zona ridandole dignità e bellezza adoperando il semplice principio “sull’asfalto si parcheggia e sulla pietra si passeggia”.

Parole sante ma troppo difficili da comprendere per chi non si sente cittadino di Aosta perché ha perso il valore dell’appartenenza.