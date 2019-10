Dedicato a Gerardo Beneyton il Trophée Ville d'Aoste 2019 delle Batailles de Moudzon

"Quella lasciatami dal mio predecessore è certamente un'eredità che mi onora e cercherò di esserne all'altezza, anche se in confronto a Gerardo Beneyton io e il mio direttivo siamo umili apprendisti che devono imparare ancora tante cose".

E' di poche parole ma ha le idee chiare Wilma Cerise, nuova presidente dell'associazione Compagnons Batailles de Moudzon che oggi nella saletta riunioni del bar Mochettaz ad Aosta ha presentato la finale della 23esima edizione del 'Trophée Ville d'Aoste - Batailles de Moudzons', in programma domenica 13 ottobre nel prato della Torre del Lebbroso ad Aosta, dove si affronteranno oltre duecento manze. Una finale in onore di Gerardo Beneyton (nella foto), fondatore nel 1996 e storico presidente dei Compagnons e dei combats dei manzi, morto lo scorso giugno per improvvise complicanze post operatorie.

Alla presentazione hanno preso parte anche Antonella Marcoz, vicesindaco di Aosta: "Siamo orgogliosi - ha detto Marcoz - di ospitare una manifestazione che in virtù dell'impegno profuso da Gerardo Beneyton ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo delle Batailles". Presente anche un dirigente dell'assessorato regionale dell'Agricoltura.

"Cercheremo di onorare al meglio il nostro compianto presidente - ha ribadito Cerise - e di proseguire negli anni l'attività dei Compagnons, come avrebbe fatto lui. Gerardo ci ha lasciato importanti incombenze da rispettare ma ha anche tracciato il percorso da seguire". Assieme a Wilma Cerise hanno presentato la finale del Trophée anche i membri del Direttivo dei Compagnons Luca Berger e Fabrizio Alleyson e la segretaria organizzativa Simona Barmasse.

"Le donne nei momenti difficili sanno fare squadra - ha detto Barmasse - io e Wilma insieme al comitato direttivo in questi mesi abbiamo lavorato duramente per organizzare al meglio la finalissima di Aosta e porre le basi per il calendario 2020. Ce la faremo, lo dobbiamo a noi stessi e a Gerardo".

A precedere la finale anche quest'anno sono state 17 eliminatorie alle quali hanno partecipato quasi 1000 manze. Alla finalissima di domenica 13 ottobre parteciperanno cinque categorie di manze adulte, tre categorie di manzette di tre anni e due categorie di vachettes di un anno.

"I combattimenti inizieranno alle ore 12 e il pranzo sarà servito a partire dalle 11 - ha spiegato Marisa Barmasse - per tutta la manifestazione sarà in funzione la Buvette des Alpes. Quanto alla tradizionale lotteria, nel corso della finale saranno sorteggiati due capi, e due premi in denaro da 500 euro ciascuno. Quest'anno un campanaccio in ricordo di Gerardo Beneyton e i tre campanacci per le vincitrici delle tre categorie sono stati realizzati dall'artigiano e scultore Mauro Savin".

La cena di chiusura è fissata per venerdì 16 novembre all'Hostellerie du Cheval Blanc e in quell'occasione sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria, la cui estrazione avverrà martedì 20 novembre.