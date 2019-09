OTTOBRE 2019 LILT FOR WOMEN - CAMPAGNA NASTRO ROSA PER LA PREVENZIONE DE I TUMOR I AL SENO

Al via anche in Valle d’Aosta, nel mese di ottobre, la Campagna Nastro Rosa, un invito alla prevenzione del cancro al seno e un messaggio di speranza certa per tutte le donne. Con il patrocinio della Regioneper tutto il mese di ottobre, resterà illuminato di rosa il castello di Aymavilles. Con tale gesto simbolico la LILT richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, la strada principale per sconfiggere il tumore alla mammella che, nonostante una costante e progressiva diminuzione della mortalità, continua a essere per la donna il “Big Killer n.1”.

"Il cancro al seno - spiega Salvatore Luberto, Presidente di Lilt VdA - ha registrato un incremento tra le donne in età compresa tra i 35 ed i 50 anni di circa il 30%: si tratta di una fascia di età esclusa dal programma di screening per ora previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, in Valle d’Aosta, invece, riservato alle donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni".

Lo scorso anno infatti sono state registrate 52.800 donne italiane che hanno ricevuto questa diagnosi, con un trend in sensibile crescita. Paradossalmente però, a fronte di questo aumento dei casi di cancro, si registra una, sia pure lieve ma costante, diminuzione della mortalità: ci si ammala di più, ma si muore di meno! “LILT for Women – Campagna Nastro Rosa 2019” si pone dunque l’importante obiettivo di intercettare e sensibilizzare – tra gli altri – anche e soprattutto un target giovane e sceglie di farlo attraverso la testimonial della XXVII edizione della Campagna, Belén Rodríguez, showgirl con oltre 7 milioni di follower sui social media.

La campagna, attraverso il messaggio “LA PREVENZIONE NON HA ETÀ. Inizia subito a proteggerti dal cancro al seno.”, esplicitato dall’hashtag #VIVILROSA, invita ogni donna, giovane e non, che abbia affrontato la patologia tumorale o che sia sana, che abbia un seno naturale o abbia subito un intervento di chirurgia estetica, a fare propria la cultura della prevenzione come metodo di vita, attivandosi per conoscere tutti gli strumenti di diagnosi precoce, rivelatasi strategicamente determinante e vincente in termini sia di guaribilità, sia di migliore qualità di vita.

Durante tutta la campagna, che interesserà l’intero mese di ottobre, anche in Valle d’Aosta, la sede della LILT sarà a disposizione dell’utenza gratuitamente per informazioni e visite senologiche.

LILT Valle d’Aosta ONLUS - Via Xavier de Maistre 24 – Aosta T. 0165 31331 - info@legatumoriaosta.it