Passeur arrestato al traforo del Monte BIanco

La scorsa notte personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera del Traforo Monte Bianco, in seguito ad un controllo di un veicolo, in uscita dal territorio nazionale, ha arrestato un cittadino belga, poiché trasportava un cittadino Tunisino privo di documenti e non in regola con le norme di ingresso e soggiorno negli stati Schengen. Quest’ultimo è stato denunciato per avere fornito false generalità all’atto del controllo.