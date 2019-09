Licenziato assenteismo Ispettore forestale della Regione

La Regione ha licenziato Franco Vicquery (57) di Gignod, comandante sospeso della stazione forestale di Etroubles imputato per truffa aggravata, alterazione di sistemi di rilevazione delle presenze e peculato d'uso. La lettera è stata notificata dal Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

In base alle indagini del Corpo forestale della sezione di polizia giudiziaria, coordinate dal pm Luca Ceccanti, tra il novembre 2018 e l'aprile 2019 l'ispettore Vicquery (avvocato Corrado Bellora) ha alterato il cartellino risultando falsamente al lavoro per 27 giorni (pari ad almeno 41 ore e 9 minuti) e con un ingiusto profitto di 1.223 euro a danno della Regione.

"Ha ripetutamente alterato o falsificato - scriveva il gip disponendo i domiciliari, poi revocati - le certificazioni delle presenze, allontanandosi dal posto di lavoro per recarsi presso la propria abitazione o comunque a svolgere attività private utilizzando in moltissimi casi le auto in dotazione al Corpo", anche "per trasportarvi il proprio cane".

L'udienza preliminare davanti al gup di Aosta è in calendario il prossimo 13 novembre. (ANSA).