Anche in Valle si celebra la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza

Re.Te. ONG, congiuntamente alla Regione autonoma Valle d’Aosta e al Comune di Aosta che, insieme ad alcune Istituzioni scolastiche e a enti del privato sociale, costituiscono la rete dei partner del progetto “Vivere in Valle d’Aosta” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, e ad altre associazioni del territorio, promuove un’intera giornata dedicata al tema dell’accoglienza e della cooperazione allo sviluppo.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo, con capofila Oxfam Italia, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) e promossa da 29 organizzazioni della società civile italiane in 69 province di tutte e venti le regioni italiane.

La giornata sarà strutturata in due momenti dalle 9.30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.30 e si svolgerà presso il CSV- Centro di Servizio per il Volontariato di Aosta, situato in Rue De Maistre Xavier 19.

Nella mattinata si svolgerà una formazione dedicata esclusivamente alle scuole, con laboratori e momenti di riflessione dove si presenterà ai giovani alunni ed alunne della Scuola Media Martinet di Aosta il progetto.

Dalle 13.30 le alunne e gli alunni dell’Istituto Tecnico Professionale Regionale "Corrado Gex" di Aosta presenteranno la campagna “People Have Power: attivarsi contro la disuguaglianza”: un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) attraverso il bando dedicato alle organizzazioni della società civile per sviluppare programmi di educazione alla cittadinanza globale. Promotori e attuatori del progetto sono: Oxfam Italia e Re.Te ONG.

Il progetto ha l’obiettivo di aumentare la comprensione da parte dei giovani italiani (14- 35 anni) delle cause alla base di una sempre più accentuata disuguaglianza economica in Italia e nel mondo e sull’impatto che ne consegue sui livelli di povertà ed esclusione sociale.

All’interno del progetto “Vivere in Valle d’Aosta” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione integrazione (FAMI) 2014-2020 di cui la Regione autonoma Valle d’Aosta è ente capofila, verrà organizzata dalle ore 14.30 alle 15.30 un’attività di tandem linguistico, come spunto per approfondire i temi dell’identità e della cittadinanza La giornata si concluderà alle ore 16.00 con un grande flash mob all’aperto #IOACCOLGO, promossa da 42 organizzazioni sociali italiane ed internazionali. Questa campagna vuole dare la visibilità che meritano a tutte quelle esperienze diffuse di solidarietà che contraddistinguono il nostro Paese: dalle famiglie che ospitano stranieri che non hanno più un ricovero alle associazioni che organizzano corridoi umanitari per entrare nel nostro Paese, dai tanti sportelli legali e associazioni che forniscono gratuitamente informazioni e assistenza ai migranti, a chi apre ambulatori in cui ricevere assistenza sanitaria gratuita, a chi coopera a livello internazionale per accompagnare le migrazioni forzate e ridurre l’insicurezza umana nei paesi di origine e transito.

Centinaia di esperienze diverse che la Campagna vuole mettere in rete, perché vengano condivise e riprodotte, perché finalmente vengano conosciute, se ne dia notizia, l’opinione pubblica ne prenda consapevolezza. Il Progetto Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo è pensato per aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani la conoscenza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creare un maggior consenso sul ruolo e sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni globali del nostro tempo, tra le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno migratorio.

Approfondire queste cause è rilevante per comprendere come, al di là di superficiali rappresentazioni che contrappongono rifugiati e migranti economici, anche una migrazione intrapresa per motivi non correlati a guerre e conflitti in corso sia, in moltissimi casi, forzata e non liberamente intrapresa.

La cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti fondamentali per contrastare tali fattori ed offrire alle persone più povere del pianeta opportunità di sviluppo locale e di una vita dignitosa nel proprio paese.