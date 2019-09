CORSO SAB – SI PARTE

Il corso, realizzato con la collaborazione dell’ente formativo E.LABORA Soc. Coop, avrà inizio il 21/10/19 per terminare il 27/01/2020 e verrà svolto dalle ore 17 alle h. 21 principalmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì.

CALENDARIO CORSO SAB

Il costo del corso è di 250€ iva inclusa per gli associati Confcommercio e 450€ iva inclusa per i non associati (comprensiva di eventuale quota d’iscrizione all’associazione per il 2020).

Non esistate a contattarci per poter ancora essere inseriti in tale formazione; alcuni posti risultano ancora disponibili.