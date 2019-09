Doues: Grande giornata del dono con la scuola protagonista

Sabato 28 settembre si è svolta a Doues l'edizione 2019 del Dono Day, l'iniziativa promossa in tutta Italia dall'Istituto Italiano del Dono per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti. E’ stata l’occasione per scambiarsi esperienze e idee sul dono.

Le iniziative sono stato organizzate con la collaborazione di tante, diverse realtà del territorio: dai laboratori a tanti momenti di animazione. Il progetto Dono Day è nato per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti rivolgendo particolare attenzione al dono del sangue ed emoderivati. Per questo le iniziative sino spaziate dall’informazione alla formazione, dall’educazione civica allo sport; tutte gratuite e rivolte a tutti.