Saint Christophe: Celebrato ventennale gemellaggio con Brllegarde sur Valserine

Una delegazione di Saint-Christophe si è recati in Francia, a Bellegarde sur Valserine, per celebrare il ventennale del Gemellaggio sottoscritto il 26 settembre1999, dagli allora sindaci Gérard Armand e Paolo Cheney. La delegazione era composta dal Comitato del Gemellaggio e della Biblioteca (con la presidente Giorgia Pasquettaz) e dal sSindaco Paolo Cheney “Una giornata passata in allegria per rinsaldare i legami di forte amicizia tra i due Comuni - ha commentato Cheney -, attraverso le numerose iniziative del settore della scuola, dello sport, del sociale e per la conoscenza delle proprie realtà territoriali produttive e turistiche”.

Nell’occasione sono stati anche inaugurati - all’entrata della cittadina francese - i nuovi cartelli stradali che, in onore del gemellaggio, indicano le due realtà gemellate con Bellegarde: SaintChristophe e la città di Bretten nel Land-Wurtemberg in Germania, che era rappresentata dal proprio sindaco e da una delegazione.

“Quindi abbiamo anche avuto l’opportunità di allargare la conoscenza a una realtà diversa sia per costumi sia per lingua - conclude Cheney -, e potrebbero svilupparsi nuovi rapporti, nell’ottica della comune appartenenza all’Europa”.