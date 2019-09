Ginnastica: LA GYM-AOSTA A VALENZA PER LA SPECIALITÀ E L’INDIVIDUALE “GOLD”

Inizia la nuova stagione agonistica per la ginnastica ritmica targata Gym-Aosta, in questo fine settimana, con 2 appuntamenti, entrambi a Valenza: si tratta della 1° prova del “Campionato di Specialità Gold” per le categorie “junior” e “senior” e della 1° prova dell’ “Individuale Gold Allieve”.

Saranno ben 10 le ginnaste della Gym a scendere in pedana: si tratta di Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni, Meredith Perrier e Ginevra Vittone, per la specialità, e di Emma Chiabotto, Elodie Godioz, Giada Pace, Ginevra Pascarella e Ilaria Venturotti, per l’individuale allieve.

A Valenza sarà presente anche, nel campionato di specialità, Alessia Toscano, ginnasta Gym tesserata quest’anno per la Ritmica Piemonte.