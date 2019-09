Doppietta per Filippo Filippella al Torneo Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo

Il giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, vincitore nella scorsa stagione del Grand Prix Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, ha conquistato il successo in entrambi i tornei sia nella Categoria Open che nella Categoria Subbuteo.

Nella Categoria Open, dopo aver superato nella fase eliminatoria prima Dario Di Muri (ASD Calcio Tavolo Aosta) battendolo per 4-2 e poi Orlando Navarra (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il risultato di 3-1, ha trovato un redivivo Giovanni Navarra (ASD Calcio Tavolo Aosta) che lo ha bloccato sul 2-2. Nella seconda fase, un’altra vittoria per 4-1 su Dario Di Muri e poi, di nuovo, la vittoria per 5-3 su Orlando Navarra, lo hanno portato a giocarsi il successo finale contro Giovanni Navarra.

Il giocatore aostano, rientrato dopo l’infortunio al tendine d’Achille, che lo ha tenuto lontano dall’attività agonistica per circa due mesi e mezzo, non è riuscito a bloccare il compagno di squadra che si è imposto per 0-4. Successo netto per Filippo Filippella, mentre per Giovanni Navarra, un ottimo 2° posto, nonostante un prima fase eliminatoria altalenante, con la vittoria per 5-2 sul fratello Orlando Navarra ed il pareggio per 2-2 contro Filippo Filippella, seguiti da una pesante sconfitta per 2-7 contro Dario Di Muri.

Nella seconda fase delle eliminatorie, le vittorie per 2-1 nel secondo derby contro Orlando Navarra e per 1-0 contro Dario Di Muri, gli garantivano la possibilità di giocarsi la vittoria finale. Terzo gradino del podio per Dario Di Muri, il quale partiva bene superando sia Giovanni Navarra battuto per 7-2 che Orlando Navarra battuto per 1-0, ma la doppia sconfitta contro Filippo Filippella (2-4 e 1-4) e la sconfitta per 0-1 contro Giovanni Navarra, rendevano vana la vittoria su Orlando Navarra per 2-1, estromettendolo dai giochi finali.

Nella Categoria Subbuteo, riscatto per Orlando Navarra, che dopo le fasi eliminatorie arrivava a contendersi il successo finale contro Filippo Filippella nella doppia gara di Finale. La prima gara terminava in favore di Filippo Filippella. Dopo essersi portato sul 3-0, controllava l’incontro lasciando spazio all’avversario, il quale, solo nel finale, riusciva ad accorciare le distanze. Nel secondo incontro, Filippo Filippella, forte del successo per 3-1 nel primo match, giocava sul velluto, ma incontrava la strenua opposizione di Orlando Navarra.

Quest’ultimo grazie ai legni ed alle parate del portiere riusciva a mantenere inviolata la sua porta. Lo 0-0 finale consegnava la vittoria del torneo anche nella Categoria Subbuteo a Filippo Filippella.

Il primo torneo del Grand Prix Regionale Piemonte-Valle d’Aosta per la stagione 2019-2020, si concludeva in modo positivo per i giocatori aostani che hanno avuto modo di allenarsi in vista del 1° Grand Slam “Genova Challenge” Categoria Subbuteo.