Governo regionale incontra sindacati per dossier Shilon

Concordare un percorso comune e condiviso per essere da supporto ai lavoratori della Shiloh di Verrès. E’ quanto emerso dal primo di una serie di incontri che il Governo regionale ha in programma in questi giorni per affrontare la situazione di crisi annunciata dall’azienda che ha una delle sue sedi a Verrès.

Nel pomeriggio di venerdì 27 settembre il Presidente della Regione Antonio Fosson, l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy e l’Assessore regionale alle Finanze, Attività produttive e Artigianato Renzo Testolin, assieme al sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria che stanno seguendo la trattativa, dopo l’apertura della procedura di crisi da parte della Shiloh.

Dall’incontro è emersa la volontà di far fronte comune, attivando tutte le azioni possibili per limitare le ricadute sui lavoratori e, più in generale, sul tessuto sociale ed economico della Bassa Valle.

La prossima settimana proseguiranno gli incontri: il Governo riceverà lunedì i vertici dell’azienda, mentre martedì inizieranno le assemblee sindacali.