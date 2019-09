Radar conferma ghiacciao Planpincieux percorre meno di mezzo metro al giorno

"Sono confermati i valori di movimento di 35-40 centimetri al giorno, in media i dati dei giorni scorsi". Lo ha riferito in conferenza stampa a Courmayeur l'assessore al Territorio della Regione Valle d'Aosta, Stefano Borrello, in riferimento all'allerta per il ghiaccio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. "Da lunedì - ha aggiunto - avremo un supplemento di analisi rispetto ai primi risultati". L'occasione è stata un vertice degli organi di prefettura.

"Per i prossimi giorni non ci aspettiamo grosse differenze", ha sottolineato Raffaele Rocco, coordinatore del dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione. (ANSA).