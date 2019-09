Si fosse trattato di un processo penale la motivazione dell’assoluzione sarebbe per non aver commesso il fatto. Trattandosi della Commissione disciplinare dei giornalisti il proscioglimento da ogni addebito è dovuto perché i fatti contestati non costituiscono violazione deontologica.

Si è infatti svolto giovedì scorso il ‘processo’ a mio carico per l’articolo in cui manifestavo amicizia e stima per Marco Sorbara, consigliere regionale arrestato nell’ambito dell’inchiesta Geenna. Chi è interessato la leggerlo clicchi QUI.

Sono stato sottoposto a processo dopo che il Consiglio dell'Ordine nell'esaminare alcune segnalazioni su mie presunti "reati" previsti della legge istituita dell'ordine dei giornalisti li aveva giudicati inesitenti. Ma la Commissione disciplinare con motu proprio ha aperto com motu proprio il procedimento.

Sono stato sottoposto a ‘processo’ con delle accuse davvero, da parte mia, incomprensibili e offensive. L’accusa si fondava su queste frasi rivolte a Marco Sorbara: ‘In Valle, a San Giorgio Morgeto hai tanti amici che ti sono vicini’ e ‘in Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti che ti aspettano per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi’.

Per la Commissione di disciplina nelle frasi “è possibile ravvisare una violazione dell’art. 2 –fiducia tra la stampa e i lettori - e dell’art. 48 – fatti che compromettono la propria reputazione e la dignità dell’Ordine, per l’utilizzo di espressioni ambigue e il riferimento a pratiche devozionali notoriamente legate al mondo della ‘ndrangheta in un testo, appunto, come un articolo e per questo ripreso da una testata nazionale”. Per info è stato ripreso da Il Fatto Quotidiano al quale è stato segnalato da Aosta.

Cosa significa tradire la fiducia dei lettori? Nessuno me l'ha spiegato. E io sicuramente non ho tratto in inganno i miei lettori in quanto ho riportato fatti reali e mie opinioni. Tradire la fiducia, soprattutto in economia, è quando si parla bene di una quotazione in borsa quando si sa che il titolo e in ribasso o in pericolo.

Quando si parla di tradimento e di violazione di fiducia è quando si trasgredisce un accordo.

Da sempre i lettori di Aostacronaca.it sanno che è un giornale che lascia spazio alle opinioni di tutti; lo provano le tante lettere e le tante rubriche. I lettori sanno che è edito da un'associazione di volontariato culturale senza scopo di lucro. E allora dove e quando ho tradito la fiducia dei lettori? Chi legge Aostacronaca lo fa per conoscere le opinioni dei volontari che scrivono. E in merito all'articolo-lettera incriminato non ho ricevuto manifestazioni di disappunto ma solo testimonianze di condivisione. Ma c'è chi ha ipotizzato di leggere ed interpretato quello che non avevo scritto.

Per questo, quando ricevetti la contestazione, ero in Calabria, pensavo si trattasse di scherzi a parte.

Infatti mi accusavano di avere inviato, attraverso il giornale, messaggi a Marco Sorbara detenuto. Ma peggio ancora avevano collegato la mia devozione e quella di Sorbara alla Madonna di Polsi come una condivisione alla ’ndrangheta.

L’accusa nei miei confronti la considero un’offesa ai calabresi, a mia moglie che è di origini calabresi, e a tutti coloro che vanno a Polsi perché attribuiscono al rosario un messaggio di pace, di carità umana di devozione spirituale.

Non dico che ringrazio la Madonna, la cosa è di una pochezza miserrima, ma i colleghi che mi hanno giudicato Federica Mass, Amelio Ambrosi e Alessandro Celi, al termine di un sereno confronto hanno deciso di prosciogliermi.

Non riesco però capire la ratio di un’accusa che considero infamante e offensiva; è una mia opinione strettamente personale, e fino a prova contraria la Costituzione garantisce la libertà di opinione e di pensiero. Soprattutto quando non si offende qualcuno.

Io avrei utilizzato il giornale dell’associazione Comunque Valdostani per mandare messaggi ‘ndranghetisti usando espressioni ambigue. Manifestare pubblicamente solidarietà umana ad un amico detenuto, e comunque non ancora condannato e quindi al momento è un innocente, al quale è stata limitata la libertà, è essere ambigui? Si offende la dignità dell’Ordine dei Giornalisti? Come si può basare un’accusa di danneggiare l'immagine dell'Ordine dei Giornalisti facendo riferimento a pratiche devozionali?

Mi stupisco, e stupirsi non è un reato, che chi dovrebbe garantire a libertà di stampa e di opinione fa riferimento a “pratiche devozionali notoriamente legate al mondo della ‘ndrangheta” . Ma come si può accomunare migliaia e migliaia di fedeli devote alla Madonna di Polsi anche per ragioni culturali a poche decine di malavitosi che frequentano il santuario di Polsi?

I calabresi non sono malavitosi né ‘ndranghetisti o lo sono in egual misura a tutti quegli italiani che partecipano a consorterie, a organizzazioni malavitose, ai tangentisti. Ma tant’è sono stato processato e assolto. E mi vanto di amare i calabresi, essere devoto alla Madonna di Polsi e essere amico di Marco Sorbara, che sono certo non ha tradito la mia fiducia e stima. Se non fosse così lo scriverò.

Sono stato assolto alla faccia di chi mi vuole male. Si bevessero un EboLebo così mi digeriscono.