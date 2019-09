CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio arredato in vendita a Quart, villaggio Cretallaz

A Quart, nel caratteristico villaggio Cretallaz, località di montagna molto tranquilla, soleggiata e con una vista magnifica sui paesi del centro Valle, VENDESI grazioso alloggio completamente arredato e recentemente ristrutturato. L'appartamento si trova al piano terra con ingresso dall'area verde privata ed è composto da uno spazioso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, seconda stanza con 2 posti letto, antibagno, bagno e deposito esterno. Riscaldamento autonomo a gpl + predisposizione per stufa a pellet. No spese condominiali. L'immobile è ideale come seconda casa o per investimento (affitti brevi). € 115.000,00