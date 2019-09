I giornali oggi

Il Corriere della Sera - Frydays for Future, gli studenti in 160 piazze, 'vogliamo scuole ecologiche'. Vaticano preoccupato per la decisione della Consulta sul suicidio assistito.

La Stampa – Manovra, rimborsi dal 2 a 4% per chi usa la carta di credito. La scelta dei giudici sul suicidio assistito preoccupa la Chiesa, 'decisione grave'

La Repubblica - Sala, 'apriamo le porte del Palazzo a Greta e ai suoi'. La Consulta 'non colpevole chi agevola il suicidio', il Vaticano 'decisione preoccupante'

Il Sole 24Ore – Mutui, parte la terza ondata di surroghe, ecco quanto si risparmia. Rimborsi dal 2 al 4% a chi usa la carta di credito al posto dei contanti'

Il Fatto Quotidiano - Fine vita, la Consulta assolve chi agevola il suicidio assistito ma chiede una legge contro i possibili abusi

La Gazzetta dello Sport - Serie A, Belotti rovescia il Milan, al Grande Torino finisce 2 a 1. Adesso gli ultrà fanno paura alla Juve, nel mirino la festa-scudetto

Gazzettamatin.it - Courmayeur, d'Amico spara sul Cda di CSC, 'vi avremmo sollevati'

Aostasera.it - Macellaio aggredito, Lale Demoz a giudizio con rito abbreviato

Aostaoggi.it - Nel risiko della Sanità valdostana la carenza di medici è risolta dimezzando i posti letto



Aostanews24.it - L'hommage d'Emmanuel Macron à l'ancien président Chirac

BobineTV - Shiloh di Verres, 70 esuberi