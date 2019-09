La Valle d’Aosta presente alla 60ma Foire du Valais a Martigny dal 27 settembre al 6 ottobre 2019

Per promuovere i prodotti DOP e proporre un'immagine integrata del prodotto Valle d'Aosta che possa presentare un'offerta complessivamente rappresentata dal punto di vista agricolo, enogastronomico, culturale e turistico, è stato realizzato un stand con allestimento suggestivo, grazie alla collaborazione con il Dipartimento risorse naturali dell'Assessorato all’Ambiente nel quale sono presenti lo spazio istituzionale di promozione e uno spazio di promo-commercializzazione e vendita del paniere di prodotti DOP , DOC e PATdella Valle d'Aost gestito dalla Cofruits Srl.

Durante la manifestazione sono previsti anche alcuni momenti a carattere promozionale per la nostra Regione:

- martedì 1 ottobre, alle 11, all’interno della struttura che ospita la Foire è in programma la conferenza stampa organizzata dal partner svizzero del progetto Eat biodiversity allo scopo di illustrarne lo stato di avanzamento nel Vallese e in Valle d’Aosta, regione nella quale Arev (Association régionale Eleveurs Valdotâins) figura come capofila del progetto.

- sempre alle 11 di martedì 1 ottobre sarà proposta presso lo stand la presentazione del vino Clovis&Co l'Art vine, prodotto dal produttore valdostano Elio Ottin e dal vallesano Ludovic Zermatten, esempio tangibile della proficua collaborazione e di legami culturali tra le due comunità alpine.

Allo stand della Regione sono previsti, nelle giornate del 27- 28 - 29 settembre e 1 - 5 e 6 ottobre, esibizioni di artisti valdostani di musiche della tradizione