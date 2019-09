Iren conferma interesse Sorgenia, ma priorità jv con Cva, punta a ruolo nazionale - AD

Iren conferma l’interesse per rilevare tutta Sorgenia, il produttore e venditore di energia elettrica e gas messo in vendita dalle banche, compatibile con il modello di business della utility di Reggio Emilia, Torino, Genova, Parma e Piacenza, anche se considera in via prioritaria la possibilità di realizzare la jv con la valdostana Cva sugli asset idroelettrici.Lo si apprende dall'agenzia Reuter che cita la fonte: l’AD di Iren, Massimiliano Bianco.

L'agenzia nel riportare il perimetro degli interessi di Iren riporta una seconda dichiarazione di Bianco: "Siamo i lader nel Nordovest e abbiamo tutte le caratteristiche per diventare un leader nazionale nei settori dove operiamo”. Iren, da quanto riportata dall'agenzia, ha inserito nel piano la possibilità di guardare a operazioni piu rilevanti, un paio sono note "e certamente costituscono - dice BIanco - la nostra priorità e siamo convinti di avere la capacità di sostenerle da un punto di vista finanziario”.

Il manager ha infine ricordato: "Cva in qualche misura è per noi il target numero uno e potrebbe essere complementare rispetto al posizionamento di Sorgenia, perché potrebbe accelerare da subito per farci diventare un player primario nelle rinnovabili. Vedo una complementarietà dei due dossier. Per noi è molto più rilevante Cva”.

Iren, che punta su sostenibilità, efficienza e digitalizzazione per fra crescere il gruppo prevede 3,3 miliardi di euro di investimenti.

È questa la cifra che Iren mette sul piatto da qui al 2024 per ammodernare e digitalizzare i servizi a rete, operare per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili al 2030, grazie anche all’economia circolare, e favorire la crescita dimensionale del Gruppo. Ecco tutti i dettagli del piano industriale dei prossimi 5 anni.

2 MILIARDI PER ECONOMIA CIRCOLARE

Secondo quanto annunciato dall’ad Massimiliano Bianco, infatti, ben 2 miliardi sono destinati alla sostenibilità, con investimenti previsti in progetti di economia circolare, uso delle risorse idriche (con focus particolare sulla Liguria), decarbonizzazione e creazione di città resilienti.

OBIETTIVO: SOSTEGNO AGENDA ONU 2030

Tutti gli investimenti nel settore sostenibilità (circa il 60% del totale investimenti) sono volti al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. E proprio con questo obiettivo, Iren ha aumentato del 14% rispetto al precedente Piano gli investimenti di settore.

1,3 MILIARDI PER CRESCITA GRUPPO

Il resto del denaro messo sul piatto è invece volto a favorire la crescita dimensionale del gruppo, che guarda all’estensione delle reti di teleriscaldamento, alle gare gas a completamento degli Atem e ai progetti di smart solution e digitalizzazione. L’amministratore delegato punta a raggiungere più di 2,25 milioni di clienti al 2024.