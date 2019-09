Insediato il nuovo Consiglio Politiche del Lavoro

Il Consiglio, che si riunirà con frequenza mensile, affronterà una serie di tematiche di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra regione.

L’attenzione dei prossimi mesi sarà focalizzata sui temi della diffusione e del potenziamento della cultura del lavoro nella nostra regione, sulle ricadute che gli investimenti potranno avere sull’occupazione, sul nuovo volto dei centri per l’impiego, a seguito dell’entrata in vigore della misura del reddito di cittadinanza, e sulla semplificazione delle procedure per cittadini e imprese.

È stata una riunione di insediamento molto proficua – commenta l’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti Luigi Bertschy – in cui sono stati evidenziati alcuni punti essenziali, sui quali vi è stata ampia convergenza, ovvero il binomio lavoro e sviluppo economico, la necessità di disporre di dati prospettivi su cui poter effettuare valutazioni di strategie e l’analisi dei fabbisogni formativi.