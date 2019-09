Censimento per 14mila valdostani residenti

Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ha l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, al fine di leggere e valutare tempestivamente l’evoluzione della società.

Secondo le nuove modalità di svolgimento, il Censimento, che ha una durata quadriennale (2018-2021), non interesserà l’intera popolazione valdostana, come avveniva in passato, ma solo una parte di essa, ovvero un campione rappresentativo.

Nel 2019, infatti, l’indagine riguarderà circa il 12 per cento delle famiglie valdostane, ovvero 7mila 100 famiglie e circa 14 mila cittadini residenti nei seguenti 35 Comuni:

Aosta Issogne Arnad La Salle Arvier Morgex Avise Nus Ayas Ollomont Aymavilles Pont-Saint-Martin Chambave Quart Charvensod Saint-Christophe Châtillon Saint-Oyen Courmayeur Saint-Pierre Donnas Saint-Vincent Etroubles Sarre Fénis Torgnon Gaby Valtournenche Gignod Verrayes Gressan Verrès Gressoney-La Trinité Villeneuve Introd

Nell’arco del quadriennio, tutti i Comuni della Valle d’Aosta parteciperanno, tuttavia, almeno una volta alle rilevazioni censuarie.

L’indagine è articolata in due rilevazioni:

nel primo caso le famiglie campionate riceveranno a casa una lettera personalizzata e potranno compilare direttamente sul web il questionario utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera stessa, oppure potranno rivolgersi al proprio comune per avere assistenza nella compilazione o chiedere di effettuare l’intervista telefonicamente;

nel secondo caso, invece, le famiglie campionate saranno contattate direttamente da un rilevatore, il quale lascerà nelle cassette postali materiali esplicativi e i propri riferimenti, per essere eventualmente contattato e fissare un appuntamento; i cittadini potranno scegliere di effettuare l’intervista faccia a faccia direttamente presso il proprio domicilio oppure presso il proprio comune di residenza.

In ogni caso, il censimento annuale non utilizzerà più questionari cartacei in linea con le politiche volte a promuovere la dematerializzazione dei documenti.

E’ importante ricordare che la normativa prevede l’obbligo di risposta da parte delle famiglie, stabilendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto. E’ chiaro che le persone sono tutelate dal segreto d’ufficio, per cui i dati non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che le persone non siano identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Le indagini vengono inoltre realizzate nel rispetto delle norme in materia di privacy, salvaguardando pertanto i diritti e le libertà della persona, in particolare la tutela dei dati personali.

Per informazioni e precisazioni in merito al Censimento, ci si può rivolgere presso il proprio comune di residenza, oppure contattare l’Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione (tel 0165/273615 statistica@regione.vda.it), o visionare il sito web Istat dedicato www.<wbr></wbr>censimentigiornodopogiorno.it oppure quello dell’Osservatorio economico e sociale www.regione.vda.it/statistica/<wbr></wbr>default_i.asp