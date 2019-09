Centinaia di studenti, da questa mattina presto, hanno letteralmente invaso il centro di Aosta nell’ambito delle manifestazioni per il Fridays for Future, lo sciopero per il clima ispirato dalla sedicenne Greta.

I ragazzi di tutte le scuole si sono presentati al tradizionale presidio del venerdì all’Arco d'Augusto è hanno sflilato lungo le vie della città intonando cori, slogan e alzando cartelli. Cambiamo sistema e no all'inquinamento, il clima non si tocca cantavano a squarcia gola.