In notturna la pavimentazione della statale 26 a sarre

E’ stato avviato nella notte, come da cronoprogramma dei lavori, il risanamento della pavimentazione lungo la strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, nel comune di Sarre.

Nella mattina di oggi Anas ha inoltre campionato gli asfalti per verificare il corretto svolgimento dei lavori appena eseguiti. L’attività è stata effettuata con il restringimento temporaneo della carreggiata.

Le lavorazioni in progetto prevedono il rifacimento degli strati di tappeto di usura e del binder sottostante fino a raggiungere, in alcuni punti localizzati, i 10 centimetri di profondità. Per l’esecuzione dei lavori, del valore di circa 720 mila euro, Anas ha previsto l’attivazione del senso unico alternato.

Per mitigare i disagi alla circolazione pendolare e locale, l’intervento nel tratto compreso tra Aosta e la rotatoria per l’uscita Aosta Ovest della A5 sarà eseguito nella sola fascia oraria notturna 20 – 6. Anas Si prevede di ultimare le lavorazioni entro il 14 novembre.

