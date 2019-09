In dirittura d'arrivo legge regionale elezione consigli comunali e sindaci

«È un periodo particolarmente intenso per la prima Commissione - riferisce la Presidente Patrizia Morelli (AV) -, in quanto si trova ad affrontare la legge elettorale comunale, la modifica della legge che disciplina l'esercizio associato di funzioni comunali e la riforma istituzionale regionale per garantire stabilità. I lavori di stesura del testo riguardante le elezioni comunali si stanno avviando a conclusione, dopo un ampio confronto con i rappresentanti degli Enti locali e che ha coinvolto tutti i gruppi consiliari nell'ottica della massima condivisione: non si può, infatti, pensare di approvare una riforma di questa portata a colpi di maggioranza.»

«Per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio associato di funzioni comunali - prosegue la Presidente -, la Commissione ha programmato un incontro con il Consiglio permanente degli Enti locali valdostani al fine di confrontarsi sul testo che il CPEL ha prodotto e che ha sottoposto alla nostra attenzione. In merito alla riforma della forma di governo della Regione, si sta valutando la costituzione di una sotto-commissione che si focalizzi esclusivamente su questa tematica particolarmente complessa.»

«Infine, nell'ambito delle funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta attribuite alla Commissione - conclude la Presidente Morelli - abbiamo calendarizzato le audizioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine e della Procura.»