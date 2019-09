Les Présidents Fosson et Rini saluent la mémoire de Jacques Chirac

Au nom du Gouvernement valdôtain, du Bureau de la Présidence et de l'Assemblée législative régionale, le Président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Antonio Fosson, et le Président du Conseil de la Vallée, Emily Rini, expriment leur émotion à l'annonce du décès de Jacques Chirac, qui fut Président de la République française de 1995 à 2007.

«Jacques Chirac était un partisan convaincu de la francophonie - disent les Présidents Fosson et Rini -. Pendant ses mandats présidentiels, il a donné une nouvelle impulsion à l'Organisation internationale de la francophonie et a fait du combat pour la langue française et la diversité culturelle l'un des chevaux de bataille de sa politique. Et lorsqu’il était Maire de Paris, il a contribué à créer l'Association internationale des Maires francophones, à laquelle il rendu hommage juste après son élection à la Présidence de la République, en participant, au mois de juillet 1995, à sa 15e Assemblée générale, qui eut lieu en Vallée d'Aoste. Bien qu’il ait été présent à titre privé, sa participation nous a permis de réaffirmer clairement l'appartenance de notre communauté à la grande famille linguistique et culturelle francophone. Aujourd’hui, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à sa famille et à adresser nos sentiments de solidarité aux Institutions francophones, ainsi qu’à la France tout entière.»