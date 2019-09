I giornali oggi

Il Corriere della Sera - La Consulta, 'non colpevole chi agevola il suicidio assistito, serve una nuova legge'. Voci di scissione, 5 Stelle agitati

La Stampa – La scelta dei giudici: si al suicidio assistito ma attenti agli abusi. Monte Bianco, un radar veglia sul ghiacciaio. Effetto MeeToo su Domingo e Grigolo

La Repubblica - Francia, grande incendio in impianto chimico a Rouen. Suicidio assistito, per la Consulta 'non colpevole chi lo agevola, ma serve una legge'

Il Sole 24Ore – Mutui, parte la terza ondata di surroghe, ecco quanto si risparmia. Conte, 'premi a chi usa la carta di credito al posto dei contanti'

Il Fatto Quotidiano - Fine vita, la Consulta assolve chi agevola il suicidio assistito ma chiede una legge contro i possibili abusi

La Gazzetta dello Sport - Serie A, Inter di ferro, batte la Lazio 1 a 0 e resta in vetta. Napoli e Roma ko in casa per opera di Cagliari e Atalanta

Gazzettamatin.it - Courmayeur, ghiacciaio Planpincieux, 'non sta venendo giù il Monte Bianco!'

Aostasera.it - Ghiacciaio di Planpincieux a rischio 'ma non sta venendo giù il MOnte Bianco'

Aostaoggi.it - Sanità, in Valle d'Aosta arriva il gruppo Korian



Aostanews24.it - Crollo al ghiacciaio di Planpincieux, le immagini dall'alto

BobineTV - 10 anni di Premio per il Volontariato in Valle d'Aosta